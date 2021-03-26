Арабы оштрафованы за охоту на 4 000 AZN

"На протяжении нескольких дней в соцсетях и прессе распространена информация о незаконной охоте, которую ведут арабские туристы на территории Аджинохура в Гахском районе, об их жестоком обращении с животными".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

"В этой связи хотелось бы отметить, и общественность должна знать о том, что приезд туристов в страну, их поведение, предоставление права на это не входит в компетенцию Министерства экологии и природных ресурсов. Люди из арабских стран, как и другие иностранцы, могут приехать в нашу страну и отдыхать здесь. Если они нарушат законы во время отдыха, то соответствующие органы должны действовать в рамках своих полномочий и пресекать это. Мы провели расследование после получения информации и выяснилось, что в 2017 году 372 га территории было передано в аренду местному гражданину. Этот гражданин на основании договора приглашает зарубежных гостей и они отдыхают там. В этой связи нет никаких ограничений", - отметил Х.Ализаде.

Х.Ализаде отметил, что в связи с распространением информации об охоте на этой территории проводится расследование.

В результате факт был частично установлен: "Фотографии и видео могут быть старыми, более того, по этим материаллам невозможно определить на какой конкретно территории они были отсняты".

Лица, чьи нарушения были доказаны оштрафованы на 4000 манатов.

В настоящее время приняты меры для ограничения их передвижения в заповеднике на территории установлены посты. Ведется расследование".