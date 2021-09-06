Насколько опасен новый штамм "Мю" коронавируса?

Новый штамм "Мю" коронавируса, предположительно, имеет более низкую степень распространения и не приводит к такому уровню смертности, как штамм "Дельта". Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский врач-инфекционист Вугар Джавадзаде, передает Day.Az.

По его словам, этот штамм сегодня широко изучается.

"Штамм "Мю" коронавируса уже зафиксирован в 39 странах мира, но подробной информации о нем пока нет. Он включен в список наблюдаемых разновидностей коронавируса ВОЗ, исследования продолжаются. Предположительно, он имеет меньшую степень заразности. В Колумбии им инфицированы 39 процентов от общего числа заразившихся коронавирусом. В их числе - люди среднего возраста и молодежь", - сказал Джавадзаде.