https://news.day.az/society/1436764.html Сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 4 449 случаев заражения коронавирусом, 9 372 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
30 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 764 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 713 324 человека вылечились, 9157 человек скончались, число активных больных - 41 721.
За прошедшие сутки проведено 14 558 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 447 062 теста.
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