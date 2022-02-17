Сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 4 449 случаев заражения коронавирусом, 9 372 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 764 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 713 324 человека вылечились, 9157 человек скончались, число активных больных - 41 721.

За прошедшие сутки проведено 14 558 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 447 062 теста.