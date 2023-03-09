25 студенток получают стипендии в рамках проекта "Поддержка образования девочек"

В рамках проекта "Поддержка образования девочек" оказывается поддержка 25 студенткам из регионов, представляющих уязвимые слои населения, которые набрали высокие баллы на вступительных экзаменах

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила начальник отдела управления проектами Министерства науки и образования Азербайджана Наргиз Исмайлова во время обсуждения проекта "Поддержка образования девочек" в прямом эфире, состоявшемся 9 марта.

Она отметила, что реализация проекта будет осуществляться в более широком масштабе и увеличит число девушек, вовлеченных в проект.

"У нас имеются большие планы, в следующем учебном году планируется увеличить число участников проекта", - сказала Исмайлова.

Исмаилова подчеркнула, что в рамках проекта каждой студентке предоставляется ежемесячная стипендия в размере 200 манатов, и эта стипендия будет предоставляться на протяжении всего времени их обучения.