25 студенток получают стипендии в рамках проекта "Поддержка образования девочек"
В рамках проекта "Поддержка образования девочек" оказывается поддержка 25 студенткам из регионов, представляющих уязвимые слои населения, которые набрали высокие баллы на вступительных экзаменах
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила начальник отдела управления проектами Министерства науки и образования Азербайджана Наргиз Исмайлова во время обсуждения проекта "Поддержка образования девочек" в прямом эфире, состоявшемся 9 марта.
Она отметила, что реализация проекта будет осуществляться в более широком масштабе и увеличит число девушек, вовлеченных в проект.
"У нас имеются большие планы, в следующем учебном году планируется увеличить число участников проекта", - сказала Исмайлова.
Исмаилова подчеркнула, что в рамках проекта каждой студентке предоставляется ежемесячная стипендия в размере 200 манатов, и эта стипендия будет предоставляться на протяжении всего времени их обучения.
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