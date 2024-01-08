https://news.day.az/society/1627690.html Станция метро «28 Мая» будет реконструирована
Станция метро «28 Мая» будет реконструирована
К 2040 году планируется разделить зеленую и красную линии на переходной станции "28 Мая" - "Джафар Джаббарлы".
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.
В Генеральном плане отмечается, что к 2040 году общая протяженность линий метро, включая реконструкцию станции "28 Мая", должна быть увеличена с нынешних 36,6 км до 73,4 км, а количество станций - с 25 до 46.
В генеральном плане также изложены основные цели, связанные с ЗАО "Бакинский метрополитен".
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