Станция метро «28 Мая» будет реконструирована

К 2040 году планируется разделить зеленую и красную линии на переходной станции "28 Мая" - "Джафар Джаббарлы".

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

В Генеральном плане отмечается, что к 2040 году общая протяженность линий метро, включая реконструкцию станции "28 Мая", должна быть увеличена с нынешних 36,6 км до 73,4 км, а количество станций - с 25 до 46.

В генеральном плане также изложены основные цели, связанные с ЗАО "Бакинский метрополитен".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!