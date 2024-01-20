https://news.day.az/society/1630960.html В Физулинском районе обнаружены 8 автоматов, 3 гранатомета - ФОТО
В Физулинском районе обнаружены 8 автоматов, 3 гранатомета - ФОТО
Сотрудниками отдела полиции Физулинского района продолжаются мероприятия по поиску оружия и боеприпасов на освобожденных территориях района.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были обнаружены 8 автоматов и 3 гранатомета.
Кроме того, в ходе проведенных профилактических мероприятий жители района передали сотрудникам полиции найденные ими 1 снайперскую винтовку и 1 винтовку.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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