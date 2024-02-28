В Кюрдамире обнаружены оружие и боеприпасы

В Кюрдамирском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции обнаружили один автомат, один магазин и шесть патронов.

По факту ведется расследование.

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