https://news.day.az/society/1640903.html В Кюрдамире обнаружены оружие и боеприпасы
В Кюрдамире обнаружены оружие и боеприпасы
В Кюрдамирском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции обнаружили один автомат, один магазин и шесть патронов.
По факту ведется расследование.
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