Автомобиль упал в овраг, есть погибшие и раненые

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Гедабей-Шамкир. Легковая машина вышла из-под контроля и упала в ущелье.

В результате аварии 1 человек погиб, 1 пропал без вести и 2 получили ранения. К месту происшествия были привлечены спасатели МЧС и сотрудники бригад скорой медицинской помощи.

Отметим, что лица, попавшие в ДТП, являются членами одной семьи.

В результате происшествия скончался Илькин Габиб оглу Рзаев. Хабиб Рзаев 1986 года рождения, Мухаммед Гасанов 1995 года рождения, Садагат Гасанова 2021 года рождения и Салахов Самир 1987 года рождения были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

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