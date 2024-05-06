Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 9:00 6 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории Азербайджана наблюдаются дождливые погодные условия.

Местами разразилась молния, шел дождь, сильные ливни, а в горных районах Шахдага и Гедабека выпал снег.

В Гяндже, Шамкире, Гедабеке, Лерике, Гёйчае, Гёйгеле, Алтыагаче, Кусарах, Шамахы, Балакене, Гахе наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12 градусов тепла, в Нахчыване 8 градусов тепла, в низменных районах 15 градусов тепла, в горных районах 5-7 градусов, а в высокогорных районах до 1 градуса тепла.

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