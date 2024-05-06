Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет приём в магистратуру

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Филиал) объявляет приём в магистратуру (образование на русском языке, очное отделение) на 2024/2025 учебный год по направлениям подготовки

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 060201 Филология 15 11 4 Образовательная программа "Языкознание" (русский язык) 4 3 1 Образовательная программа "Литературоведение" (русская литература) 3 2 1 Образовательная программа "Языкознание" (французский язык) 4 3 1 Образовательная программа "Языкознание" (испанский язык) 4 3 1 Факультет прикладной математики 060509 Компьютерные науки (образовательная программа "Математическое моделирование") 6 5 1 Химический факультет 060504 Химия 9 6 3 Образовательная программа "Органическая химия" 3 2 1 Образовательная программа "Физическая химия" 3 2 1 Образовательная программа "Нефтехимия" 3 2 1 Факультет психологии 060209 Психология 14 12 2 Образовательная программа "Психология развития" 7 6 1 Образовательная программа "Социальная психология" 7 6 1 Экономический факультет 060407 Менеджмент (образовательная программа "Международный бизнес") 12 10 2 Физический факультет 060503 Физика 8 6 2 Образовательная программа "Физика биологических систем" 4 3 1 Образовательная программа "Физика наночастиц" 4 3 1

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, форма обучения - бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на вступительном экзамене в магистратуру, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) 40 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения - платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в магистратуре для граждан АР, получивших ранее образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, составляет 2500 AZN в год, для иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, - 1800 у.е в год.

Баллы, набранные на экзамене ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, они служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в г. Баку.

Лицо, желающее поступить в магистратуру по направлениям "Химия", "Физика" или "Психология", может участвовать в конкурсе по нескольким образовательным программам. Лицо, участвующее в конкурсе по нескольким образовательным программам, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала). Сменить порядок программ, а также внести любое изменение в заявление возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс. Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению "Филология", может подать заявление о приеме на первый курс по любой одной образовательной программе.

Прием заявлений на первый курс обучения по программам магистратуры Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку будет проходить в электронной форме с 6 мая по 7 июня 2024 года (регистрация завершается в 16:00) включительно. Подать заявление можно на сайте Филиала https://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствие гражданства Азербайджанской Республики и отсутствие постоянного вида на жительство в Азербайджанской Республике, заполненное от руки (см. прикрепленный образец на сайте msu.az).

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА - ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1. В дни экзаменов поступающий при себе должен иметь:

документ, удостоверяющий личность; распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

Выпускники текущего года обучения должны до экзамена отправить справку, полученную в учебной части университета (института) об успешном окончании университета (института), если поступающий является выпускником не филиала МГУ в г. Баку, на почту [email protected].

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку https://msu.az.

Вступительные экзамены будут проведены по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа Вступительные испытания Дата Филологический факультет 060201 Направление подготовки "Филология" Образовательная программа "Языкознание" (русский язык) Филология (письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Литературоведение" (русская литература) Филология (письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Языкознание" (французский язык) Филология (письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Языкознание" (испанский язык) Филология (письменно) 11 июня в 10:00 Факультет прикладной математики 060509 Образовательная программа "Математическое моделирование" Математика (письменно) 11 июня в 10:00 Химический факультет 060504 Направление подготовки "Химия" Образовательная программа "Органическая химия" Химия

(письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Физическая химия" Химия

(письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Нефтехимия" Химия

(письменно) 11 июня в 10:00 Факультет психологии 060209 Направление подготовки "Психология" Образовательная программа "Психология развития" Психология (письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Социальная психология" Психология (письменно) 11 июня в 10:00 Экономический факультет 060407 Направление подготовки "Менеджмент" Образовательная программа

"Международный бизнес" Менеджмент

(письменно) 11 июня в 10:00 Иностранный язык (письменно) 11 июня в 13:00 Физический факультет 060503 Направление подготовки "Физика" Образовательная программа "Физика биологических систем" Физика

(письменно) 11 июня в 10:00 Образовательная программа "Физика наночастиц" Физика

(письменно) 11 июня в 10:00

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом. К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

оригинал документа о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге);

справка о состоянии здоровья (форма 086);

копия приписного свидетельства или военного билета (для военнообязанных).

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. При формировании личного дела бакалавра Филиал может запросить еще другие справки, не указанные выше. Учебная деятельность Филиала осуществляется на основе учебных планов и программ МГУ, в обучении используются инновационные технологии и методы. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом магистра МГУ. Магистерская программа "Международный бизнес" имеет модульный характер. Ряд дисциплин изучаются в Баку и Москве.

E-mail: [email protected]

Контактный телефоны: (+994 12) 593 93 19, (+994 10) 215 75 15 (моб)