Дорожная полиция обратилась к населению

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает Day.Az.

В обращении, распространенном пресс-службой МВД отмечается, что, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, ожидается, что наблюдаемая в настоящее время на территории страны ветреная и дождливая погода продлится до 9 мая.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах, ГУГДП призывает участников дорожного движения к бдительности и соблюдению правил дорожного движения.

"В дождливую погоду растет риск скольжения на дорогах, и водителям необходимо снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и контролировать техническое состояние транспортных средств.

Не следует забывать, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, также важно уделять особое внимание упаковке перевозимого груза.

Пешеходам следует проявлять особую осторожность, не переходить проезжую часть в не предназначенном для этого месте, а также избегать любых действий, угрожающих жизни и здоровью всех участников движения", - напомнили в ГУГДП.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!