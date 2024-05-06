Дорожная полиция обратилась к населению
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает Day.Az.
В обращении, распространенном пресс-службой МВД отмечается, что, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, ожидается, что наблюдаемая в настоящее время на территории страны ветреная и дождливая погода продлится до 9 мая.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах, ГУГДП призывает участников дорожного движения к бдительности и соблюдению правил дорожного движения.
"В дождливую погоду растет риск скольжения на дорогах, и водителям необходимо снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и контролировать техническое состояние транспортных средств.
Не следует забывать, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, также важно уделять особое внимание упаковке перевозимого груза.
Пешеходам следует проявлять особую осторожность, не переходить проезжую часть в не предназначенном для этого месте, а также избегать любых действий, угрожающих жизни и здоровью всех участников движения", - напомнили в ГУГДП.
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