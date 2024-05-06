В Шахдаге выпал снег

По данным на 18:00 6 мая, в Гядабеке, Губе, Шеки, Гахе, Имишли, Билясуваре, Нефтчале, Сабирабаде, Джафархане, Астаре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране шел дождь, в Шахдаге выпал небольшой снег.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилился до 17 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 3,4 м.

Температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 15 градусов, в Нахчыванской АР 9 градусов, в Аранском регионе 22 градуса, в горных районах 13 градусов тепла.

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