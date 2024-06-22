Порадует ли погода нас завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28-33° тепла. В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни будут интенсивными, выпадет град. В некоторых местах восточный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22 ° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!