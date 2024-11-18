https://news.day.az/society/1708377.html

Сколько социальных пособий и пенсий было назначено в Азербайджане в 2024 году? - ЦИФРЫ

С января по октябрь текущего года Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в упреждающем порядке были назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии более чем 127 тысячам 600 лицам. Об этом в понедельник сообщает Day.Az, со ссылкой на ГФСЗ.