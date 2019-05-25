Футбольный клуб "Арсенал" прибыл в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, самолет, вылетевший из Лондона прибыл в столицу Азербайджана в 19:45. Игроки клуба поселятся в отеле "Fairmont".

Напомним, что "Арсенал" встретится с "Челси" 29 мая в 23:00 на Бакинском Олимпийском Стадионе.