https://news.day.az/sport/1123344.html "Арсенал" прибыл в Баку - ФОТО
"Арсенал" прибыл в Баку - ФОТО
Футбольный клуб "Арсенал" прибыл в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, самолет, вылетевший из Лондона прибыл в столицу Азербайджана в 19:45. Игроки клуба поселятся в отеле "Fairmont".
Напомним, что "Арсенал" встретится с "Челси" 29 мая в 23:00 на Бакинском Олимпийском Стадионе.
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