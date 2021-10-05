Aзербайджанские бодибилдеры завоевали золотые медали в Севилье

Азербайджанский бодибилдер Расим Гасанов завоевал золотую медаль на состоявшемся в испанском городе Севилья турнире "Arnold Classic".

В авторитетных соревнованиях, проведенных под попечительством известного киноактера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера, приняли участие "железные парни" со всех уголков мира - от Гватемалы до Индии, от Омана до Сальвадора. Абсолютный победитель категории "Muscular Men's physique" Расим Гасанов опередил всех соперников.

Наряду с Расимом Гасановым, золотую медаль на турнире "Arnold Classis" завоевал и другой член нашей национальной команды Алиюлла Аббасзаде. Таким образом, наши бодибилдеры на турнире в Севилье золотыми буквами написали новую страницу спортивной истории Азербайджана.

Отметим, что 2021 год начался для Расима Гасанова удачно. Наш 32-летний атлет стал победителем чемпионата Европы по бодибилдингу, проведенного в марте этого года в испанском городе Санта Сусанна. В настоящее время он готовится к участию в чемпионате мира, который состоится в ноябре нынешнего года в этом же испанском городе.