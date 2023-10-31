Хоккеист намеренно зарезал коньком соперника

Вчера спортивную общественность потрясла новость о страшной смерти 29-летнего игрока НХЛ Адама Джонсона. Во время матча соперник случайно задел его шею коньком. Но сегодня выяснилось, что трагедия могла быть спланированной.

Как передает Day.Az, в тот злополучный матч Адам выступал за "Ноттингем" против "Шеффилда", и на 35-й минуте Мэтт Петгрейв прошелся по его горлу коньком. Парень тут же начал истекать кровью и упал, его унесли с катка. Позже команда объявила ужасающую новость.

"Ноттингем Пантерз" опустошены, Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого впереди была целая жизнь", - передавали коллеги Джонсона.

Сегодня в Сети появилось видео того самого момента, когда соперник задевает шею Адама во время атаки. Для многих пользователей Сети стало очевидно, что Мэтт Петгрейв (на видео в красном, - прим. "СтарХита") с силой замахнулся на Джонсона. Так, комментаторы убедились, что Мэтт намеренно зарезал Адама.

Сейчас обсуждается, понесет ли хоккеист ответственность за содеянное. Западные СМИ пока не сообщали об аресте Петгрейва, но расследование смерти Джонсона продолжается. Сокомандники обвиняемого общественностью в трагедии поддержали его и даже утешают в трудное время.

У покойного Джонсона осталась невеста, он сделал ей предложение руки и сердца этим летом. Пара мечтала о свадьбе и скоро планировала устроить торжество. После смерти жениха Райан Вулф опубликовала совместный снимок в соцсетях и оставила ему послание. "Мой милый, милый ангел, я буду скучать по тебе и всегда тебя любить", - скорбит она.