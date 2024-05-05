Команда Израиля завоевала "золото" Кубка Европы в Баку в упражнениях с пятью обручами

Команда Израиля в групповых упражнениях завоевала "золото" Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку в программе с пятью обручами, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Результат команды составил 38.950 балла.

На второй позиции с результатом 38.050 балла расположилась команда Италии, третье место с результатом 37.750 балла заняла команда Болгарии.

Команда Азербайджана с результатом 36.950 балла заняла четвертую позицию. В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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