В Азербайджане разработали новый кодекс в сфере туризма - ФОТО

Кодекс этики представителей туристического сектора, подготовленный Азербайджанской ассоциацией туристических агентств, сегодня представлен общественности. Документ состоит из 10 статей и носит рекомендательный характер, в нем отражены общие правила и нормы этики в сфере туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии, посвященном данному событию, выступил председатель правления Ассоциации Руфат Гаджиев. Он сообщил, что документ, подготовленный с учетом международной практики, предусмотрен для всех представителей туристического сектора, в том числе и для туристов.

Он отметил, что в документе отражены правила встречи и провода туристов, оказания им качественных услуг, обеспечения их безопасности и удовлетворенности.

Руфат Гаджиев также довел до сведения, что для повышения качества услуг, предоставляемых турагентствами и обеспечения удовлетворенности клиентов, между агентствами - членами Ассоциации и клиентами в обязательном порядке будет подписан двухсторонний контракт. По его словам, в документе будут отражены права и обязанности как турагентств, так и клиентов.

Гаджиев также призвал субъекты, действующие в туристическом секторе Азербайджана, учесть в своей деятельности эти нормы этики, которые послужат интересам государства в сфере туризма.

В мероприятии также приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт. Последний затронул важность оказания посещающим Азербайджан туристам качественных услуг и добавил, что Кодекс этики поможет устранить некоторые проблемы в этой сфере. Он порекомендовал всем участникам этой сферы воспользоваться этим документом.