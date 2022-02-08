Индонезия вновь закрывает главный аэропорт для туристов

В то время как Европа снимает антиковидные ограничения, страны Юго-Восточной Азии продолжают борьбу против коронавируса путём ужесточения правил для туристов. Так, Индонезия опять попыталась прикрыть свой основной аэропорт в Джакарте "в качестве дополнительной меры предосторожности против COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Решение об этом было объявлено в субботу. Однако уже в понедельник официальные представители кабмина опровергли эту информацию. Министерство транспорта пояснило, что иностранные туристы по-прежнему смогут въезжать в страну через столицу Джакарту. "Туристы с надлежащими документами могут прибывать через аэропорты Джакарты и Бали, а также через Батам и Танджунг-Пинанг на островах Риау недалеко от Сингапура", - заявили в ведомстве.

Однако также было заявлено, что Индонезия ужесточит социальные ограничения в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции. В соответствии с новыми правилами супермаркеты, торговые центры и рестораны будут работать на 60% вместимости, а вместимость молитвенных домов будет сокращена до 50%. В стране Юго-Восточной Азии произошел скачок числа случаев, вызванных вариантом Omicron: в воскресенье было зарегистрировано более 36 000 случаев заражения, а коэффициент занятости коек в столичных больницах достиг 63% по сравнению с 45% в январе.