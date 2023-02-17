Пилот раскрыл секретную фразу, которая означает, что всех ждет тяжелый полет

Перелеты нередко сопровождаются турбулентностью, которая для чувствительных туристов является тяжелым испытанием. Как понять, что приближается воздушная тряска? Прислушаться к разговорам летного экипажа, которые используют секретные фразы для описания разных ситуаций, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пояснил бывший летчик Джон Гривз для Reader's Digest, когда пилот объявляет бортпроводникам занять свои места и пристегнуться - это верный признак того, что впереди воздушное судно ожидает турбулентность. "Если (пилот) говорит стюардессам сесть, вам лучше послушать, - это и есть секретная фраза, к которой надо прислушаться", - сообщил он.

Еще один пилот, Дэйв Уолсворт, проработал в British Airways более 30 лет, раскрыл другой способ, как наверняка узнать о приближающейся воздушной тряске и подготовиться к волнительным минутам. "Плохо мне, когда мы должны заставлять пассажиров сесть и пристегнуть ремни. По-настоящему плохо, когда нам приходится заставлять экипаж делать то же самое", - сообщил он.

Турбулентность обычно не опасна, и хотя редко кто-то на борту получает травму во время прохождения через "воздушные ухабы", это все же случается. Около 100 человек ежегодно получают травмы из-за турбулентности, поэтому важно следовать инструкции на борту: если включен знак пристегнуть ремень безопасности, значит, это нужно сделать.

"Каждый год во всем мире около 100 человек - половина из них бортпроводники - получают достаточно серьезные травмы в результате турбулентности, требующие медицинской помощи, причем наиболее распространенными являются травмы головы, шеи, плеча и лодыжки. Это работает примерно для 50 пассажиров - 50 из двух миллиардов или около того, которые летают каждый год. И большинство из них - это люди, которые падают или ударяются обо что-то, потому что они не пристегнуты", - предупредил летчик Патрик Смит на страницах askthepilot.com.

Оказывается, пилоты пытаются избежать турбулентности, летая в нижней тропосфере - слое атмосферы, ближайшем к Земле. Но климатический кризис вызывает изменения в земной атмосфере, в том числе и в этой части. Это означает, что пилотам нужно будет летать выше, чтобы избежать турбулентности, и вполне вероятно, что пассажирам в будущем придется гораздо сложнее.