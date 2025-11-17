Названы шесть ошибок, которые туристы совершают в Италии

Планируя туристическое путешествие, многие люди допускают самые банальные ошибки, которые очевидны для опытных путешественников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, туристический консультант Дженна Чаплин на страницах Business Insider предостерегла от 6 самых распространенных ошибок, которые допускали ее клиенты.

"Как только я увидела план путешествия, который мне прислал клиент, я сразу поняла, что на третий день их желанного отпуска в Италии он будет похож на кошмар. Пять мест за 10 дней, спланированных до часа - и все это в пик августа. Хорошая новость заключается в том, что каждый маршрут можно исправить, если знать, чего избегать", - пишет она.

Итак вот 6 рекомендаций от Дженны, которые позволят избежать ошибок.

Заранее изучите транспортный вопрос

Многие туристы мало интересуются тем, как они будут перемещаться между местами интереса на местности. Часто люди исходят из того, что они в любой момент могут нанять такси, сесть на автобус или арендовать машину. Правда в том, что во многих туристических местах движение транспорта ограничено. Это например касается старых городков Италии.

Перемещение между городам иногда может быть проще на автобусе, тогда как в других случаях лучше выбрать поезд или самолет.

Для ужина в хорошем ресторане столик стоит бронировать заранее

В туристических местах по-настоящему хорошие заведения никогда не стоят пустыми, а во время ужина почти всегда все места заняты. Если в Италии вы видите полупустое заведение в вечерние часы, то скорее всего это посредственное место, ориентированное на неразборчивых туристов.

Покупайте билеты на экскурсии заранее

Туристы часто исходят из того, что попасть в Колизей или Ватикан можно в любой момент, стоит только приобрести билет на входе. Но в таком случае вам придется долго стоять в очереди, ведь желающих туда попасть всегда много. Поэтому стоит покупать билеты заранее онлайн и приходить сразу к указанному часу.

Не берите много вещей в путешествие

Новички часто пытаются взять в путешествие чуть ли не половину гардероба. Опытные туристы знают, что большинство из этого в путешествии им не понадобится, и ограничиваются базовым набором вещей.

Дженна советует брать в путешествие столько вещей, сколько вам не составит труда нести. Потому что в той же Италии на жаре вы быстро устанете таскать повсюду за собой огромные чемоданы.

В таких странах, как Италия, будьте готовы к адской жаре

Неподготовленные путешественники могут недооценивать тот уровень жары, что бывает летом в южных частях Европы. Если уж никак нельзя запланировать поездку на весну или осень, берите светлую легкую одежду и много солнцезащитного крема.

А еще будьте готовы к тому, что многие заведения будут закрыты, потому что итальянцам тоже жарко, поэтому в самые горячие месяцы года они целыми коллективами уходят в отпуск.

Не пытайтесь увидеть много за короткое время

Туристы часто соблазняются желанием увидеть чуть ли не половину Италии за несколько дней отпуска. Этого не стоит делать. Во-первых, это испортит вам погружение в местную атмосферу. Во-вторых, чем больше переездов вы запланируете, тем больше стресса получите из-за срыва графика, что неизбежно.