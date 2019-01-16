Ученые зафиксировали странный сигнал, который пришел из другой галактики
Крик из далекого космоса - именно так окрестили канадские астрофизики необычный сигнал, пришедший сквозь миллионы световых лет. Его природу пока установить не удалось.
Как передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru, быстрые радиовсплески (FRB - миллисекундные вспышки радиоволн неизвестного физического происхождения) зарождаются где-то очень далеко от Млечного пути. До настоящего времени ученые зафиксировали несколько десятков FRB, но только один из них повторялся.
И это самое странное. Если все предыдущие радиовсплески можно теоретически объяснить происходящими в далеком космосе естественными процессами, то последний больше напоминает направленную передачу, состоящую из одного послания.
Ученые считают, что FRB 180814 пришел на Землю из карликовой галактики, находящейся на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Обнаружить его удалось благодаря новейшему канадскому радиотелескопу CHIME.
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