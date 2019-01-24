Как защититься от кошмаров

Кошмар - это сновидение со страшным или угрожающим сюжетом. Психологи считают кошмары отражением непроработанных эмоциональных переживаний, эзотерики объясняют вмешательством потусторонних сил, а ученые видят в них расстройство быстрой фазы сна.

Как показывают различные исследования, кошмары чаще посещают женщин, детей и творческих людей, поскольку у них более подвижная психика и лучше развита фантазия. В некоторых случаях кошмарные сновидения могут указывать на наличие неврологических или психических нарушений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, большинство людей кошмарные сновидения посещают неоднократно в сложные жизненные периоды. После таких снов человек нередко просыпается в холодном поту от ужаса, а неприятные картинки и обрывочные переживания приснившегося страшного сюжета сохраняются в памяти от нескольких минут до нескольких дней.

Причиной кошмаров может стать физический дискомфорт: неудобная поза спящего или болевой сигнал от какого-то органа, могут быть восприняты спящим мозгом в виде устрашающей картинки. Чтобы избежать ужасных снов по физиологическим причинам, не увлекайтесь алкоголем и психостимулирующими препаратами, а также не слишком плотно ужинайте перед сном.

Что касается психологического дискомфорта, который может вызывать кошмары, то с ним дело обстоит сложнее. Психологи считают, что, если наяву человеку не удалось "переварить" какую-то неприятную информацию, подсознание "разберется" с ней во сне, но есть риск, что часть трансформируется в кошмар.

Справиться с кошмарами вполне реально:

- Соблюдайте гигиену сна: хорошо проветривайте комнату перед сном, заранее выключайте телефон, откажитесь от обильной еды на ночь.

- Избегайте просмотра фильмов ужасов или компьютерных игр с агрессивным сюжетом.

- Научитесь справляться со стрессом. Хроническое нервное напряжение, негативные эмоции, вызванные сложностями на работе или в личной жизни, финансовые проблемы часто являются причинами страшных сновидений. Регулярно снимайте стресс и разбирайтесь с тревожащими вас проблемами наяву, не доводя до формирования невроза.

- Записывайте сюжет кошмара. Этот способ особенно эффективен в случае повторяющихся сновидений. Сразу после пробуждения как можно детальнее представьте себе приснившийся сюжет, но запишите его, максимально исправив страшное содержание на позитивное (или хотя бы нейтральное).

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