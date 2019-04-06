Спецназ "Альфа" заслуженно являлся одной из самых профессиональных подразделений не только в СССР, но и в мире. Чтобы стать бойцом спецназа КГБ, претендент должен был не только обладать определенными знаниями и отменной физической подготовкой, но и отвечать многим морально-нравственным и психологическим критериям.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Элита антитеррора

Секретное подразделение в составе Комитета госбезопасности - Группа "А" - было создано в июле 1974 года по личной инициативе главы ведомства Юрия Андропова. До Олимпиады в Москве оставалось шесть лет, и никто не хотел повторения событий Игр в Мюнхене, когда жертвами атаки террористов стали 11 израильских спортсменов.

Главной задачей "Альфы" стала борьба с терроризмом, но подразделение решало и военно-политические задачи. Боевым крещением группы стал знаменитый штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979 года.

Это спецподразделение быстро стало настоящей элитой советской армии и спецслужб, оно подчинялось непосредственно генсеку и руководству КГБ. Служить в группе с литерой "А" хотели многие, но для этого нужно было пройти жесточайший отбор.

Высокий, крепкий, с идеальной биографией

Попасть в подразделение мог только кадровый сотрудник КГБ. Кандидат обязательно должен был получить рекомендацию от действующего или бывшего сотрудника спецслужб, а лучше от нескольких.

Подавшему заявление на вступление в "Альфу" необходимо было обладать идеальной биографией. Его личное дело тщательно проверялось: в нем не должно было быть никаких взысканий и нарушений, награды и поощрения начальства приветствовались.

Имел значение и возраст: попасть в спецподразделение могли сотрудники не старше 30 лет. В особых случаях (боевой опыт, высокие награды) могли делаться исключения.

Еще один критерий - рост: он должен был быть не ниже 175 сантиметров. Все дело в бронезащите внушительных размеров, которую носили "альфовцы". У низкорослых она бы просто волочилась по земле.

Ветеран подразделения Николай Калиткин в интервью "Московскому комсомольцу" вспоминал, что попасть в "Альфу" без серьезных спортивных достижений было затруднительно. По его словам, в подразделении служили чемпионы СССР по боксу, борьбе, легкоатлеты, конькобежцы, в том числе участники Олимпиад.

Если хочешь быть в спецназе - тренируйся!

После отбора начиналось физическое тестирование претендентов. Оно состояло из двух этапов: сдача нормативов и рукопашный бой. Первый включал в себя дистанцию три километра, которую было нужно пробежать за 10 минут 30 секунд и стометровку (12 секунд). После небольшого перерыва следовала сдача нормативов в спортзале: перекладина (не менее 25 раз), сгибания (90 раз за две минуты), отжимания (90 раз).

Комиссия строго следила за техникой выполнения каждого упражнения. Если, по мнению принимающего, претендент делал его нечетко и с ошибками (например, сгибание спины при отжимании от пола), то оно ему не засчитывалось. При этом отдыха между каждым упражнением практически не было.

После физического теста следовал рукопашный бой. Соперником претендента мог стать любой из сотрудников. Бывали случаи, когда против 75-килограммового кандидата выставляли "альфовца" весом в 100 килограммов.

Побеждать было необязательно. Комиссия, прежде всего, оценивала активность будущего сотрудника, его хватку, упорство, стремление к победе, умение и желание бороться до конца даже в, казалось, безнадежной ситуации.

Нервным здесь не место

Следующий этап - обследование у психолога. Кандидат должен был обладать железными нервами, высочайшей стрессоустойчивостью. Изучался его темперамент, характер. Результат психологического исследования ложился на стол высшему начальству.

Кроме того, претендента проверяли на полиграфе. Таким образом выявлялись "темные пятна" в его биографии: вредные привычки, пристрастие к спиртному или наркотикам, аморальные наклонности.

Плечо товарища

Большое значение придавалось и умению кандидата работать в коллективе, его склонности доверять другим людям. Служба в спецназе - это коллективная работа, где на первый план выходят взаимовыручка, уверенность в товарищах и доверие друг к другу. "Альфовцу" необходимо быть уверенным, что он всегда может положиться на сослуживца.

Будущий "альфовец" без раздумий мог пойти на смертельный риск ради товарищей. Такое чувство сплоченности и коллективизма было, да и до сих пор является одной из главных составляющих успеха группы "А".

С позволения семьи

После прохождения всех процедур наступал последний этап. Командиры-"альфовцы" знакомились с родителями и женами претендентов. Откровенно и без прикрас, они рассказывали родственникам обо всех трудностях службы в подразделении. Дело в том, что без разрешения родных кандидат служить в группе "А" не мог.

Это было связано с повышенным риском службы в "Альфе". Спецназ бросали на самые критические участки работы, бойцы подвергали свою жизнь серьезной опасности. Результатом беседы с родственниками должно было стать их письменное согласие на службу кандидата в группе "А". Лишь после этого он официально зачислялся в подразделение.