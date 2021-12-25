Как приготовить Киевский торт?

Известный блогер Олеся Курпин опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный приближению Нового года.

Как передает Day.Az, в своей публикации она рассказала о невероятном торте, который будет идеален для этого праздника.

"Декабрь, мы так тебя ждали!

Я приготовила ёлку, она встречает тебя нарядная. Кот, подушки и маленькие свечи в стеклянных стаканчиках, пахнут хвоей. Настроение совершенно праздничное, новогоднее, оно проснулось раньше обычного и старается за все те года, что спало и пропускала подготовку с ночи 31 декабря.

А ещё у нас есть торт, Киевский, любимый, невероятный. Его можно печь только раз в год, потому что он преступно вкусный, и его появление - это настоящий праздник! Делюсь с вами рецептом #okuprin_recipe , пусть у вас тоже будет настроение)", - написала Олеся.