Магнитная буря обрушилась на Землю

В ночь на 6 мая на Землю обрушилась геомагнитная буря. Об этом рассказал россиянам ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, передают Day.Az со ссылкой на "Метеовести".

"Прошедшей ночью к Земле добрались массы солнечного вещества, выброшенные первой из вспышек уровня Х, произошедшей еще позавчера, 3 мая. В такой ситуации, около полуночи геомагнитное поле перешло в слабо возмущенное состояние, а 4 часа 18 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня слабой магнитной бури класс G", - рассказал специалист.

По уточненным прогнозам метеорологов, магнитная буря интенсивностью от слабой до средней (класс G1-G2) продлится примерно до 15-16 часов по московскому времени. Специалисты уточнили, что даже от слабой бури метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт - головные боли, перепады давления или учащенное сердцебиение.

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