Ученые выяснили, что выбросы человечества замедляют управляющее Гольфстримом течение

Международная группа ученых из США, Германии и Китая выяснила, что антропогенные выбросы аэрозольных веществ в атмосферу замедляют атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) - сложную систему течений в Атлантическом океане, от которой, в том числе, зависит Гольфстрим. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

AMOC переносит теплую воду на север и холодную воду на юг, доставляя вместе с ней важные питательные вещества. Благодаря циркуляции на расположенных рядом с AMOC континентах поддерживается умеренный климат.

Как показали расчеты, увеличение выбросов парниковых газов и антропогенных аэрозолей над Азией способствует замедлению AMOC. Аэрозоли образуются при попадании в атмосферу выхлопов транспорта, выбросов от сжигания угля и работы промышленных предприятий.

По словам авторов исследования, сокращение выбросов азиатских антропогенных аэрозолей не только снизит местное загрязнение воздуха, но и поможет стабилизировать AMOC.

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