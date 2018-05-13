В Колумбии у бывших повстанцев изъяли почти тонну кокаина
13 мая 2018 09:07 201
Колумбийские власти конфисковали в субботу почти тонну кокаина, которая принадлежала бывшим повстанцам из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщают ВМС Колумбии, лодка с 932 килограммами кокаина была обнаружена во время ее сплава по реке. "Бывшие бойцы фронта номер 30 РВСК пытались доставить около тонны алкалоидов по реке Микай до Центральной Америки", - говорится в сообщении ведомства.
При этом экипаж лодки покинул ее и скрылся в джунглях, когда было обнаружено преследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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