В Колумбии у бывших повстанцев изъяли почти тонну кокаина

Колумбийские власти конфисковали в субботу почти тонну кокаина, которая принадлежала бывшим повстанцам из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают ВМС Колумбии, лодка с 932 килограммами кокаина была обнаружена во время ее сплава по реке. "Бывшие бойцы фронта номер 30 РВСК пытались доставить около тонны алкалоидов по реке Микай до Центральной Америки", - говорится в сообщении ведомства.

При этом экипаж лодки покинул ее и скрылся в джунглях, когда было обнаружено преследование.