Самый дорогой виски продали на аукционе в Гонконге

Бутылка 60-летнего шотландского виски Macallan была продана за $1,1 млн на аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге. Она стала самой дорогой бутылкой этого напитка, проданной на торгах, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Односолодовый виски шотландского производителя выдерживался в бочке с 1926-го по 1986 год. Лот, установивший рекорд, входил в серию из 12 бутылок объемом 0,75 л, подписанных итальянским художником Валерио Адами, который разработал дизайн этикетки.

Предыдущий рекорд, установленный на тех же торгах, продержался всего несколько часов. Он составлял $1,01 млн и принадлежал напитку 60-летней выдержки того же производителя. Бутылка входила в серию, которую оформил британский художник Питер Блейк, известный по работе над обложкой альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы Beatles.

До нынешних торгов рекорд принадлежал шестилитровой бутылке 60-летнего виски Macallan, которая была продана почти за $632 тыс. в 2014 году.