Роналдиньо о свадьбе с двумя девушками

Бывший-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал информацию о своей женитьбе на двух девушках одновременно. Об этом сообщает "Советский спорт",Ю передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это огромная ложь. Они (журналисты - прим. "Газета.Ru") рассказали об этом, но это ложь. Весь мир мне звонит. Я не собираюсь жениться", - заявил Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что женами легендарного игрока станут Присцилла Коэльо и Беатрис Соузе.