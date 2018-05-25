Роналдиньо о свадьбе с двумя девушками
25 мая 2018 22:47 117
Бывший-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал информацию о своей женитьбе на двух девушках одновременно. Об этом сообщает "Советский спорт",Ю передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это огромная ложь. Они (журналисты - прим. "Газета.Ru") рассказали об этом, но это ложь. Весь мир мне звонит. Я не собираюсь жениться", - заявил Роналдиньо.
Ранее сообщалось, что женами легендарного игрока станут Присцилла Коэльо и Беатрис Соузе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22:04 229