В Уганде во время протестов погиб человек
Один человек погиб, пятеро получили ранения во время протестов в центральной части Уганды, сообщила местная полиция в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании трех членов парламента и независимого кандидата Кассиано Вадри в связи с нападением на кортеж президента страны Йовери Мусевени, которое произошло в последний день выборов нового члена парламента на место ранее убитого Ибрагима Абириги.
По данным полиции, беспорядки, сопровождавшиеся проявлениями насилия, произошли в воскресенье в городе Митьяна.
"Наши офицеры в больнице Митьяны подтвердили, что шесть пациентов были приняты после ожесточенных столкновений сегодня утром, один из них, Самюэль Секизийиву, житель города Мьянци (Myanzi), скончался ", - говорится в заявлении полиции.
Еще одного пострадавшего уже выписали, четверо остальных проходят лечение в больнице Митьяны.
Как сообщается, в связи с расследованием инцидента полиция арестовала около 20 подозреваемых.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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