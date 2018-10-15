Действия Италии могут привести к краху Евросоюза
Новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга. Это может привести к развалу ЕС, пишет австрийское издание Contra Magazin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, вице-премьеры Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини составили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП - при допустимой в ЕС отметке в 2%. Отмечается, что министр финансов Италии Джованни Триа не поддерживает этот проект бюджета, выступая за более европейский подход.
Тем не менее Ди Майо и Сальвини владеют козырями, подчеркивает издание. Среди них - госдолг Италии в размере более €2 млрд и пребывающая в упадке банковская система. С помощью этих аргументов вице-премьеры Италии хотят выторговать у Евросоюзасамые выгодные возможности для реструктуризации долга.
Издание добавляет, что действия итальянского правительства могут привести к тому, что Евросоюз "в том виде, в котором мы знаем его сейчас", исчезнет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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