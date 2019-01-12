В Оттаве автобус въехал в остановку: 14 человек в критическом состоянии

В Оттаве двухэтажный автобус наехал на остановку, в результате чего пострадали 17 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла на транзитной станции района Вэстборо.

Четырнадцать госпитализированных после наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве находятся в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом, заявил на пресс-конференции руководитель столичных парамедицинских служб Майлс Кэссиди. Онлайн-трансляцию вели местные СМИ.

Ранее полиция сообщила, что три человека погибли и 23 пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Оттаве.

"Мы госпитализировали с места 25 пациентов. 14 из них в критическом состоянии и 11 в тяжелом", - сказал Кэссиди. Он отказался уточнить характер травм.