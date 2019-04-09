Полиция Дублина начала расследование драки с участием ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Об этом сообщает издание Irish Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Макгрегор стал участником драки в одном из баров Дублина, где 30-летний боец выступал с речью перед публикой. По информации очевидцев, инцидент произошел из-за фразы "русские избили тебя", сказанной одним из посетителей в адрес Макгрегора.

Это не первый подобный случай с участием ирландского бойца. В марте Макгрегор напал на фаната, который хотел сфотографироваться со спортсменом. Бойца заключили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд, ему были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении. Впоследствии Макгрегор был освобожден под залог в размере $12,5 тыс.

За нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов, в апреле 2018 года Макгрегор был наказан пятью днями общественных работ.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).