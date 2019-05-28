Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении турецкого военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операции "Лапа" 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", - отмечается в коммюнике.