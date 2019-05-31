Президент России Владимир Путин присвоил ряду российских аэропортов имена знаменитых соотечественников. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, документ вступает в силу со дня подписания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) получил имя первооткрывателя сибирской нефти, легендарного советского геолога Фармана Салманова.

Московскому международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) теперь носит имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.

Фарман Салманов по праву считается первооткрывателем югорской нефти. В Западной Сибири он проработал больше 30 лет. С его участием открыли около 130 нефтяных месторождений, среди которых Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, Сургутское. Многие из них до сих пор остаются базой нефтегазового комплекса России.

Напомним, в рамках конкурса "Великие имена России" россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.