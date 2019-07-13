https://news.day.az/world/1137702.html На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи - ПРИЧИНА
На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи - ПРИЧИНА
На Канарских островах курортные пляжи закрыты для отдыхающих из-за нашествия ядовитых медуз, сообщает издание The Mirror.
Опасные морские существа были замечены на побережье Плайя де Фамара на острове Лансароте. В воде их обнаружено больше сотни, и эта цифра продолжает расти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Вид медузы не известен, газета называет ее "мистической". В публикации сказано, что она больно жалит, от ее укуса отекают конечности.
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