На Канарских островах курортные пляжи закрыты для отдыхающих из-за нашествия ядовитых медуз, сообщает издание The Mirror.

Опасные морские существа были замечены на побережье Плайя де Фамара на острове Лансароте. В воде их обнаружено больше сотни, и эта цифра продолжает расти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вид медузы не известен, газета называет ее "мистической". В публикации сказано, что она больно жалит, от ее укуса отекают конечности.

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