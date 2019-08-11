Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 28 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Ранее сообщалось о 22 погибших и 10 пропавших без вести, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"По состоянию на 6.30 воскресения 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести", - говорится в сообщении телеканала.

Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.

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