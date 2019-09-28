Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявил, что власти государства до сих пор не смогли выяснить, сколько людей погибло от урагана "Дориан", судьба 600 человек остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ураган, который обрушился в начале месяца, был один из самых сильных и разрушительных ураганов, которые когда-либо формировались в Атлантическом океане.

Он добавил, что официально погибли 56 человек, однако по факту умерло гораздо больше людей, так как 600 человек считаются пропавшими без вести.

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