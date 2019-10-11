Полицейские из города Падака, расположенного в штате Кентукки на юго-востоке США, обнародовали видео ограбления со сложной сюжетной линией, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщают правоохранители, в минувший понедельник, 7 октября, вооруженный мужчина пришел в отель и потребовал от работницы отдать ему выручку.

Женщина подчинилась и, спихнув злоумышленника со стойки, высыпала на нее груду купюр.

Преступник был настолько увлечен сбором добычи в полиэтиленовый пакет, что отложил в сторону пистолет, чтобы он не мешал процессу грабежа.

Сотрудница отеля, улучив момент, завладела оставленным без присмотра оружием и заставила налетчика ретироваться, теряя купюры.

Через пару секунд злоумышленник вернулся обратно и попытался отобрать пистолет. Дама не сразу разобралась с устройством оружия, поэтому нападавший почти вернул свою собственность, но тут женщине удалось произвести выстрел.

Нападавший счел за лучшее вторично покинуть место противостояния, на этот раз - уже окончательно.

Прибывшие стражи порядка изъяли пистолет и обнаружили неподалеку от отеля часть одежды, использовавшейся для маскировки. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый скрылся на легковом автомобиле темного цвета.

Задержать преступника по горячил следам не удалось, в настоящее время он находится в розыске.

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