Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает главной задачей юбилейного саммита лидеров НАТО "усиление единства во имя общей цели" и принятие дальнейших шагов по обеспечению мира и безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей: накануне встречи ее участники комментировали недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно "смерти мозга" альянса, напряженные отношения у многих сложились с президентом США Дональдом Трампом.

"Эта встреча станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности", - сказал Джонсон, выступая на открытии саммита.

Он подчеркнул, что члены альянса привержены его основной задаче коллективной обороны.

"Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности", - сказал Джонсон, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший первым, также подчеркнул незыблемость для членов НАТО принципа "один за всех и все за одного" и назвал НАТО "самым успешным альянсом в истории", ставшим таковым, по его мнению, благодаря своей способности меняться вместе с окружающим миром.

Открытию саммита предшествовало традиционное фотографирование лидеров стран НАТО.