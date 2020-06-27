https://news.day.az/world/1248368.html В США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук
В США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук
Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
Об этом сообщает в пятницу телеканал KOAT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии. Причиной стал метиловый спирт, на основе которого был сделан препарат.
На фоне пандемии коронавируса в США антибактериальные гели получили широкое распространение. Люди постоянно носят их с собой, емкости с гелями установлены во многих общественных местах, магазинах.
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