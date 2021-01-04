В Дагестане произошло землетрясение

Очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"От начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 11.40 по мск было зарегистрировано сейсмособытие в 5 км севернее от города Дербента на глубине 10 км магнитудой 3,4 в эпицентре. По информации от ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало", - говорится в сообщении.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил в субботу о землетрясении магнитудой 4,6 в Дагестане. Землетрясение зафиксировали в 04.05 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Позже поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4,9. Эпицентр - в населенном пункте Джавгат Кайтагского района. Толчки ощущались жителями Кайтагского и соседних районов. По информации от ЕДДС Кайтагского и соседних районов, жертв и разрушений нет.

Ночью 3 января в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Белиджи) произошло сейсмособытие магнитудой 4,2.