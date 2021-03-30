В Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca людей младше 55 лет

Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило AP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.



"С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет", - заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.



По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев, отметила она.