Номер телефона основателя Facebook попал в сеть из-за утечки данных

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета New York Post.

Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.

Как сообщает газета, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter. В своем аккаунте он опубликовал скриншот с форума, на котором указаны личные данные основателя Facebook.

"Что касается утечки данных 533 миллионов человек - ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?" - пишет издание.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо мессенджера WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.