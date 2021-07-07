Счет идет на дни - российский главврач дала неутешительный прогноз

Как изменились симптомы коронавируса с появлением индийского штамма и какой теперь средний возраст пациентов? Насколько эффективны отечественные вакцины и существуют ли противопоказания для прививки? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью телеканала "Россия 1" ответила главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

- Как у вас обстоят дела в больнице? На сколько она заполнена и, самое главное, на сколько заполнена реанимация?

- На сегодня, к сожалению, больница заполнена максимально. Реанимация даже с перегрузом. Больных тяжелых очень много, в том числе больных на ИВЛ.

- Это дельта-штамм?

- Да, это индийский штамм. Он совершенно по-другому течет. Он является резистентным по отношению к тем схемам, которые мы уже отработали в предыдущие периоды. Так что мы на этапе новой волны борьбы.

- Дельта-штамм - он более злой и стремительный?

- Да, однозначно.

- Счет идет на дни?

- По сравнению с предыдущим штаммом болезнь развивается за 3-4 дня и прогрессирует просто на глазах. Мы уже не смотрим за динамикой развития сюжета, а просто сразу включаем тяжелую артиллерию.

- Как изменились симптомы? Раньше говорили о том, что теряется обоняние, поднимается температура. Что сейчас?

- Возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, параллельно интенсивные боли в горле. Люди очень часто связывают это с кондиционерами либо с переохлаждением за счет мороженого или каких-то водных процедур, однако это не так. Это просто новый штамм, который имеет некие другие характеристики с момента начала заболевания.

- Мы слышим о том, что теперь стали страдать молодые люди, даже дети.

- Средний возраст изменился на 15 лет по сравнению с предыдущей волной в сторону уменьшения. Существенный тренд в сторону 20-летних, 18-летних. Мы занимаемся только помощью взрослым, детям помощь не оказываем, но молодых больных стало очень много.

- То есть, казалось бы, у молодых людей иммунитет выше, но, тем не менее, они заболевают?

- Учитывая, что коронавирус вызывает ненормальный ответ иммунной системы, то эта высокая иммунная активность, которая есть у молодых людей, в данном случае играет не в плюс, а в минус.

- Есть ли у вас в реанимации люди, которые вакцинировались до этого?

- На сегодня у нас всего 32 вакцинированных пациента. Они болеют не очень тяжело, практически все без поражения легких. Болеют они в среднем 4-5 дней и счастливо покидают нас, слава Богу.

- Велика ли вероятность у непривитого человека заразиться индийским штаммом коронавируса?

- Существует стопроцентная вероятность заражения, особенно индийским штаммом. Он очень контагиозен. Если человек не имеет иммунной защиты, он заболеет, однозначно.

- Судя по вашим пациентам, российские вакцины защищают от дельта-штамма?

- Да, на сегодня в реанимации нет вакцинированных пациентов, а это критерий того, что они, если болеют, то болеют не тяжело и существенного поражения легких нет.

- Поступают ли к вам люди, перенесшие коронавирус ранее?

- Титры антител, которые возникают после болезни, разрушаются существенно быстрее, чем поствакцинальные титры антител. Люди, которые болели в первые две волны, к сожалению заражаются индийским штаммом и болеют достаточно тяжело.

- Как убедить людей вакцинироваться?

- На сегодня практически нет противопоказаний к вакцинации. Это единичные случаи, которые, безусловно, требуют медицинского сопровождения или поиска времени, когда это лучше сделать. Если у пациента хронические, тяжелые заболевания, это ни в коем случае не отрицает вакцинацию, поскольку она является единственным выходом из этой всей ситуации.