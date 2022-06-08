Миру грозит более опасный штамм коронавируса?

Новый, более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на бытующее ошибочное мнение о том, что пандемия ковида в мире закончилась, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ощущение что пандемия закончилась вполне понятно, однако оно является ошибочным", - сказал глава ВОЗ. "В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант [коронавируса], тогда как большое число людей остаются незащищенными", - отметил он.

По словам Гебрейесуса, хотя в мире снижается число заражений ковидом и летальных исходов, ВОЗ призывает страны сохранять бдительность. Вакцинацию от коронавируса прошли в целом почти три четверти работников здравоохранения и лиц старше 60 лет, однако "этот показатель гораздо ниже в странах с низкими доходами", констатировал он. В 68 государствах охват населения вакцинацией не дотягивает до 40%. Как подчеркнул гендиректор, в мире сейчас имеется достаточно вакцины, "однако нет спроса [на прививки] во многих государствах с самыми низкими уровнями вакцинации".

Глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе, с 30 мая по 5 июня, от ковида в мире умерли более 7 тысяч человек. "Пандемия не закончилась, и мы будет говорить об этом до тех пор, пока она не закончится", - резюмировал Гебрейесус.

По состоянию на 19:22 (GMT+4) 8 июня в ВОЗ поступили сведения о 530 266 292 инфицированных и 6 299 364 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 204 539, летальных исходов - на 677.