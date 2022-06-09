Легковушка улетела в кювет в Подмосковье, погибли два человека

Два человека погибли в результате съезда автомобиля Audi A5 в Подмосковье. Также в больницу в Волоколамске направлен 41-летний пострадавший.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, погибли мужчина и женщина, их тела направили в морг в подмосковный поселок Лотошино. ДТП произошло ранним утром 9 июня.

От госпитализации отказалась 26-летняя девушка, также находившаяся в салоне автомобиля.

Предварительно водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет.