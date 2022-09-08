ЕС воздает должное вкладу Елизаветы II в построение мира и примирения

Евросоюз воздает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения.

Об этом заявил в четверг вечером глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выражая соболезнования в связи со смертью Ее Величества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что ключевые события XX и XXI веков пришлись на период выдающегося правления королевы Елизаветы II. "ЕС воздает должное ее уникальному вкладу в построение мира и достижение согласия, - подчеркнул он. - Ее утрата будет ощущаться во всем мире, а сейчас наши мысли с ее семьей и народом Великобритании".

Как сообщили ранее в Букингемском дворце, Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.